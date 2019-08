A presidente do conselho de administração do HESE justificou o "bom desempenho", entre outros fatores, com o plano iniciado no final do ano passado e com o qual passaram a realizar-se cirurgias aos fins de semana e feriados.

"Começámos a fazer cirurgias aos fins de semana e feriados no final do ano passado, porque estávamos com dificuldades e a aumentar a lista de espera. Os profissionais fazem o seu horário de trabalho e, depois, ainda fazem horas adicionais", notou.

Com isso, o HESE aumentou os custos, porque o trabalho extraordinário "tem que ser remunerado" e gasta-se "mais material de consumo e medicamentos", continuou, vincando que "um hospital público serve para dar resposta a quem precisa dele".

Entretanto, destacou, o plano abrandou, mas o HESE mantém a realização de cirurgias todos os sábados e em média dois domingos por mês.

Filomena Mendes adiantou que, no primeiro semestre deste ano face a igual período do ano passado, as consultas externas no HESE tiveram "um aumento de 8%" e nas primeiras consultas, que têm origem nos centros de saúde, "a subida foi de 12%".

No caso das consultas, assinalou, o desempenho "ainda foi mais significativo", porque, no mesmo período comparativo, "a lista de espera diminuiu 28%" e "a lista de espera para os utentes que esperavam há mais de um ano diminuiu 45%".

A responsável advertiu que o HESE "ainda tem muito para caminhar", considerando que a unidade hospitalar tem "poucos médicos e que, por muito trabalho que fazem e disponibilidade que tenham, nem sempre se consegue dar resposta" às necessidades.