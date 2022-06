Hospital Beatriz Ângelo. Urgência de obstetrícia fechada até sábado

No período entre as 14h00 de hoje e as 8h00 da manhã de sábado, "as grávidas grávidas devem dirigir-se/serão encaminhadas para outras unidades da rede da cidade de Lisboa", pedem as autoridades de saúde.

A informação foi enviada esta manhã pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo à comunicação social.

Os restantes serviços de Ginecologia/Obstetrícia da Região estão a funcionar dentro da normalidade, garante a ARSLVT.