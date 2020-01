Ao SAPO24, fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa confirma a existência de um derrame de químicos no hospital do SAMS nos Olivais, em Lisboa.

Fonte do hospital referiu que o incidente aconteceu no laboratório de anatomia patológica, que utiliza reagentes.

"O local tem um contentor especial onde despejam restos de reagentes. Despejaram o que tinham a despejar, por várias vezes, e o contacto de um reagente com outro provocou uma reação e uma explosão que fez com que a tampa do contentor saltasse", começa por explicar.

"Com receio da perigosidade do ar chamaram-se os bombeiros, por uma questão de segurança, mas concluíram que o gás libertado não subia, por isso não foi necessário evacuar a área de internamentos. Apenas se retiraram as pessoas da zona de serviços técnicos".

Já foram feitas análises ao ar e "está tudo bem", concluiu. "Todo o hospital está a funcionar".

Em declarações à Lusa, o comandante do Regimento Sapadores Bombeiros, Tiago Lopes, indicou que "houve uma libertação de gases durante o manuseamento de produtos químicos", situação que causou irritações alérgicas em "três pessoas".

Segundo o site da ProCiv estiveram no local 32 operacionais e oito viaturas. A ocorrência foi registada às 12h20.