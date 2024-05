O anúncio foi feito pelo presidente do grupo hoteleiro Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, após a assinatura da escritura pública para constituição de direito de superfície para a construção, instalação e exploração de um estabelecimento hoteleiro, e respetivas valências associadas, que decorreu hoje no Câmara de Miranda do Douro, no distrito de Bragança.

“Esta ideia da criação de um hotel em Miranda do Douro que vai contar a história do humor em Portugal e no mundo, foi uma sugestão de um amigo nosso, que é o Fernando Alvim, e por isso vai ser um tema interessante e divertido. Esta é também uma forma de atrair mais gente a este território”, revelou o líder do grupo Vila Galé.

Segundo Jorge Rebelo de Almeida, o grupo Vila Galé já tem outros hotéis dedicados a outras formas culturais, como a musica, a dança, a pintura, o cinema, o teatro ou a moda, em vários pontos dos países. Agora junta-se o humor, na futura unidade hoteleira modular de Miranda do Douro.

“Para além da temática humor, o futuro hotel vai dispor de SPA, Centro de Convenções até 500 pessoas, um restaurante, um bar dedicado ao Soul e Blues, entre outros equipamentos ”, especificou o presidente do Vila Galé.

O projeto de construção do Hotel Vila Galé -Miranda do Douro está concluído foi entregue no município local na quarta-feira.

“Agora esperem-se a respetiva aprovação do projeto que deverá acontecer nos próximos 20 dias, mas poderá ser mais dilatado, porque pode ser podido um qualquer documento à ultima da hora ”, disse Jorge Rebelo de Almeida.

A presidente da Câmara de Miranda do Douro, Helena Barril, explicou que os pareceres necessários das mais diversas entidades “estão devidamente acautelados” e entreves que poderiam colocar-se, estão ultrapassados”.

“Foi tudo devidamente acautelado, a seu tempo, porque houve um trabalho prévio do investidor e do município”, frisou a autarca social-democrata.

Para Helena Barril a construção deste novo hotel é mais um episodio na secular historia de Miranda do Douro, acrescentado numa era de modernidade.

A construção do hotel do grupo Vila Galé em Miranda do Douro deverá te início ainda este ano sendo o prazo de conclusão de ano e meio.

O município de Miranda do Douro cedeu, após concurso público dos direitos de superfície e pelo prazo de 60 anos, um terreno com uma área aproximada de 41 mil metros quadrados localizado nas imediações da barragem, em pleno Parque Natural do Douro Internacional,

O grupo conta atualmente com “44 hotéis, dos quais 32 em Portugal”, e tem uma “presença forte” no Brasil, com “cerca de 10.000 camas”, assinalou o líder do Vila Galé, que em 2023 obteve receitas totais de 275 milhões de euros.