O anúncio foi feito hoje aos jornalistas, pelo vice-presidente do Turismo de Portugal, Filipe Silva, à saída da reunião na Região de Turismo do Algarve, na qual se procurou indicar os procedimentos a adotar pelas empresas lesadas junto de cada mercado face aos créditos, vencidos e por vencer, resultantes de serviços prestados a este operador.

Filipe Silva revelou ainda que o Governo está a apurar junto dos diferentes mercados emissores quais os administradores de insolvência das diferentes subsidiárias da Thomas Cook e quais os canais “por onde as empresas podem começar a trabalhar” para tentar recuperar os seus créditos.

Outra das medidas anunciada e a “implementar rapidamente” pelo Turismo de Portugal é uma campanha de promoção dos destinos Algarve e Madeira, os dois mais afetados por esta falência, com a intenção de aumentar “os níveis de confiança dos mercados emissores”, de forma a “estimular os níveis de procura da temporada de inverno”.

As medidas foram recebidas com agrado pela RTA, que fala num prejuízo apurado de quase quatro milhões e 400 mil euros, “apenas com as 28 empresas presentes na reunião de hoje”, afirmou aos jornalista João Fernandes, presidente da RTA.