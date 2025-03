Segundo a Al-Massirah, quatro ataques incidiram sobre o governo de Hodeida, no Mar Vermelho, e um quinto sobre Saada, ‘berço’ do movimento no norte do país.

Os ataques ocorreram pouco depois de os militares israelitas terem dito que intercetaram um míssil disparado do Iémen.

Os Houthis mencionaram vários ataques feitos pelos EUA, depois de um bombardeamento no sábado, que os norte-americanos garantiram que mataram vários dirigentes do grupo. Por seu lado, os Houthis mencionaram que estes ataques causaram 53 mortos e 98 feridos.

Em resposta, os houthis atacaram um grupo aeronaval norte-americano e disparam mísseis contra Israel.

Os ataques dos EUA visam neutralizar a atividade dos Houthis no Mar Vermelho, uma via marítima importante para o comércio internacional, onde têm feito ataques, desde o final de 2023, a navios ligados a Israel, em solidariedade com os palestinianos.