O filho do presidente norte-americano, Hunter Biden, concordou com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) cumprir pena em liberdade condicional por declarar impostos atrasados, avança o New York Times.

O jornal americano sublinha ainda que o filho mais novo do presidente, Joe Biden, chegou também a acordo com a justiça noutra acusação, relacionada com uma mentira sobre o uso de drogas quando comprou uma arma.

De acordo com a NBC, que teve acesso aos registos do Departamento de Justiça, Hunter terá chegado a acordo com o procurador do Delaware David Weiss, nomeado por Donald Trump em 2018, que vai recomendar que seja aplicada liberdade condicional por duas acusações fiscais. Já a acusação de posse de arma pode mesmo ser descartada se Hunter Biden cumprir certos requisitos.

Num comunicado, citado pela CNN Internacional, o advogado de Hunter Biden, Christopher Clark, afirma que o acordo vai pôr fim à investigação do Departamento de Justiça, iniciada há cinco anos.

"Hunter assumirá a responsabilidade por dois casos de contraordenação por não ter efetuado o pagamento de impostos quando era devido, nos termos de um acordo de confissão. O Governo também apresentará uma queixa por posse de arma de fogo, que será objeto de um acordo pré-julgamento e não será objeto do acordo de confissão. Sei que o Hunter acredita que é importante assumir a responsabilidade pelos erros que cometeu durante um período de turbulência e dependência na sua vida. Ele está ansioso por continuar a sua recuperação e seguir em frente", pode ler-se na nota.

A Casa Branca já reagiu a esta situação num breve comunicado citado pelo canal, em que referem que os Bidens “amam o filho”.

“O presidente e a primeira-dama amam o filho e o apoiam-no enquanto ele continua a reconstruir a sua vida. Não faremos mais comentários”, disse o porta-voz da Casa Branca, Ian Sams.

Já o antigo presidente americano Donald Trump criticou o acordo judicial de Hunter Biden na sua rede social Truth Social .

"Uau! O corrupto do Biden acaba de eliminar centenas de anos de responsabilidade criminal ao dar a Hunter Biden uma mera “multa de trânsito”. O nosso sistema está ACABADO!", sublinhou Trump.

Recorde-se que as negociações para chegar a um acordo judicial intensificaram-se nas últimas semanas. A equipa jurídica de Hunter Biden já se tinha encontrado com o Departamento de Justiça em abril e apresentado detalhadamente as razões que deveriam ilibar o seu cliente. Na altura um dos argumentos era que todos os impostos em falta tinham sido, entretanto, pagos pelo filho do presidente.