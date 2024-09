Enquanto a seleção do júri estava prestes a começar num tribunal de Los Angeles, a defesa anunciou que Hunter, de 54 anos, está preparado para se declarar culpado, mesmo que isso signifique a probabilidade de uma condenação. O juiz Mark Scarsi convocou um recesso na audiência para que os promotores pudessem discutir a oferta do réu.

Hunter Biden é acusado de ocultar 1,4 milhão de dólares em impostos na última década, e ao contrário, dedicar-se a gastar numa vida de luxo, que incluiu profissionais de sexo e dependência de químicos.

Hunter Biden já enfrentou outro julgamento este ano no estado de Delaware, no qual foi considerado culpado de mentir sobre o consumo de drogas para adquirir uma arma de fogo.

O caso abordou o estilo de vida extravagante de Hunter Biden, o colapso do seu casamento e o uso intenso de crack (cocaína solidificada em cristais).

Uma tribunal de Los Angeles preparava-se para selecionar o júri, que deverá ouvir detalhes da vida privada do filho do presidente, sobre os quais a sua família, incluindo o presidente, já tem conhecimento há muito tempo.

"Eles querem enlameá-lo porque esse é o único propósito", disse o advogado de Hunter Biden, Mark Geragos, durante uma audiência em agosto, na qual acusou os promotores de tentar praticar um "assassinato moral".

"Tratamento favorecido"

A defesa argumenta que a evasão fiscal foi um descuido de uma vida caótica, devido à dependência química e ao trauma da perda do irmão, Beau, que morreu de tumor cerebral em 2015.

Mas depois Hunter Biden pagou os seus impostos, assim como as multas, e conseguiu um entendimento com a Justiça para evitar a prisão, porém o acordo falhou no último minuto.

Acredita-se que, desde então, Hunter Biden tentava concretizar outro acordo.

Mas isso é difícil para os promotores, sob pressão de membros do Partido Republicano, que procuram determinar se o filho do presidente recebe um tratamento favorecido.

David Weiss, promotor especial do caso, continua a procurar provas que comprovem o crime de evasãoev fiscal. Hunter Biden pode ser condenado até 17 anos de prisão por estes crimes.

Se o julgamento continuar, os argumentos iniciais estão previstos para a segunda-feira.

Alvo de opositores

Hunter Biden é alvo frequente dos adversários do pai, que têm tentado – sem provas – apresentar a família como um grupo de criminosos que obteve poder e riqueza graças à carreira política do atual presidente.

No entanto, a desistência de Joe Biden de continuar na corrida à reeleição diminuiu o interesse na controvérsia sobre o filho e agora os republicanos têm que enfrentar a vice-presidente Kamala Harris.

O filho do presidente já foi considerado culpado em junho em Delaware no julgamento por mentir ao comprar uma arma e aguarda o anúncio da sentença, que pode chegar, no máximo, a 25 anos de prisão.

Hunter Biden, um advogado formado em Yale que se tornou pintor, mora na localidade costeira de Malibu e diz que desde 2019 deixou as drogas e o álcool.