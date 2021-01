“Há sensivelmente 13 milhões de pessoas a andar de skate no mundo. É um mercado gigante e só tem tendência a crescer – é uma das subculturas mais influentes da cultura popular global, o que se nota na moda, na música, na arte em geral. O mundo do skate está a influenciar outras culturas”, afirma o CEO da Hunter Boards.

Este ano, pretendem lançar uma série de novos produtos: como uma versão menor do skate, que dê para fazer truques para quem pratica skate como desporto e uma linha de acessórios (capacetes, luvas, mochilas, caneleiras e joelheiras) em colaboração com uma marca de luxo, apanhando “a boleia” para se posicionarem como uma marca de luxo europeia.

A empresa é uma startup de tecnologia de mobilidade, que construiu o primeiro skate elétrico do mundo capaz de manter os utilizadores estáveis independentemente da velocidade. Como é que é possível? Através do sistema de suspensão desenvolvido e patenteado pela empresa. A ideia surgiu quando Miguel Morgado, sócio de Pedro Andrade, estava a desenvolver uma mota elétrica de competição e precisava de testar os componentes elétricos numa escala mais pequena. O resto é a história que a Hunter Boards agora escreve.

Imagine-se em cima de um skate, a andar pela calçada portuguesa aos solavancos. Parece uma tarefa difícil? A Hunter Boards trouxe a solução portuguesa para o mercado: um skate elétrico que lhe permite navegar confortavelmente pelas ruas sem se preocupar com buracos, pedras da calçada, um pequeno degrau ou até uma tampa de esgoto, tornando as quedas mais improváveis.

Um artigo do parceiro

