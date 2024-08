Os rebeldes huthis do Iémen, apoiados pelo Irão, elogiaram hoje o Hezbollah do Líbano pelo ataque a Israel ameaçando, uma vez mais, retaliar a ofensiva israelita do mês passado à cidade de Hodeida.

“Felicitamos o Hezbollah e o seu secretário-geral pelo grande e corajoso ataque levado a cabo esta manhã pela resistência contra o inimigo israelita”, adiantaram, em comunicado. Os huthis ameaçaram ainda retaliar os ataques israelitas de 20 de julho à cidade portuária de Hodeida, sob o seu controlo. “Reafirmamos mais uma vez que a resposta iemenita não demorará a chegar”, acrescentaram. A resposta do Hezbollah mostra que a resistência é forte e capaz de honrar as suas promessas e ameaças, acrescentaram. Os rebeldes huthis do Iémen integram o chamado “Eixo da Resistência”, uma coligação liderada pelo Irão de que fazem parte também, entre outros, o grupo extremista palestiniano Hamas e o libanês Hezbollah. A 20 de julho, a cidade de Hodeida, no oeste do Iémen, foi atingida por ataques aéreos que causaram fortes explosões. Pouco depois de conhecidos os ataques, o Ministério da Saúde huti acusou Israel de estar na origem, acusação que foi confirmado pelas autoridades israelitas. Hodeida é uma cidade portuária no oeste do Iémen, frequentemente utilizada pelos rebeldes iemenitas para lançar ataques contra navios israelitas ou ligados a empresas deste país.