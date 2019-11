O acórdão do TRP, consultado hoje pela Lusa, julgou totalmente improcedente o recurso interposto pela empresa, confirmando a decisão da primeira instância.

O Tribunal de Ílhavo tinha condenado a empresa que estava a proceder à instalação de coletores na rua a pagar à mulher 3.126 euros, por danos patrimoniais e não patrimoniais.

A empresa alegava que o sinistro se deveu a culpa exclusiva da autora que “atravessou de forma negligente uma rua em obras, em local não destinado a peões”, assegurando ainda ter dotado a rua de sinalização de obra.

No entanto, os juízes desembargadores consideraram que a ré não provou ter adotado todas as medidas necessárias para que a autora não caísse no buraco, sinalizando devida e eficazmente toda a sua zona de intervenção.