De acordo com a ANA, as duas frequências semanais serão asseguradas ao sábado e à quarta-feira, num A320 com capacidade para 180 lugares.

Esta "operação regular faz aumentar a oferta disponível e a conectividade aérea dos Açores entre 03 de julho e 28 de agosto".

A Iberia passa assim, este verão, a operar voos regulares para seis destinos em Portugal: Lisboa, Porto, Funchal, Faro, Porto Santo e Ponta Delgada.

Segundo o diretor comercial da ANA, Francisco Vieira Pita, trata-se de “mais uma companhia aérea de rede a apostar nos Açores, fechando o ciclo de grandes novidades na retoma de tráfego no aeroporto Ponta Delgada, depois da inauguração dos voos da Lufthansa e da Swiss”.

A chegada da Ibéria “reitera a relevância que a região tem vindo a assumir em muitos mercados emissores”, contribuindo para a “diversificação do mercado turístico dos Açores”, e demonstrando "cada vez mais o potencial desta região como destino de natureza, com características únicas, alicerçado na sustentabilidade”.

A operação resulta de um trabalho conjunto da ANA e da Associação do Turismo dos Açores (ATA) para o desenvolvimento da conectividade da região.

Em 14 de maio, a ATA referia em nota de imprensa que esta rota “reforça” a sua aposta na retoma turística, pretendendo-se “potenciar o mercado espanhol, o terceiro mercado internacional emissor de turistas para a Região Autónoma dos Açores, com um número de dormidas de cerca de 160.000 em 2019”.

A associação afirmava que “face às características do turista espanhol, que valoriza a natureza e a aventura, e experiências imersivas, mas sustentáveis, em complemento à atividade promocional da Iberia, a ATA tem também em curso um concurso público com vários lotes para a realização de ações de promoção para estimular a procura no mercado espanhol, em parceira com operadores turísticos relevantes, no valor total de cerca de 410.000 euros”.

“Tendo sempre em vista a promoção do destino, o alargamento de acessibilidades e a captação de novas rotas, esta é mais uma conquista da Associação de Turismo dos Açores que visa contribuir para a retoma e vitalidade do setor na região em 2021, já preparando o ano de 2022”, apontava.