"Este conjunto de 272 manifestações de religiosidade popular que acontecem em 90 dias integram a primeira candidatura que Portugal faz com esta classificação à UNESCO", afirmou o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto.

Idanha-a-Nova reúne um conjunto de práticas e de expressões religiosas no ciclo da Páscoa, que contempla 272 manifestações de religiosidade diferentes nas 17 freguesias do concelho e que decorrem durante cerca de 90 dias, desde a quarta-feira de cinzas ao domingo de Pentecostes.

O autarca sublinhou que a formalização do pedido de inscrição dos 'Mistérios da Páscoa' em Idanha na lista das melhores práticas da UNESCO é um processo de todos os idanhenses que ao longo dos anos têm sabido preservar e transmitir estas tradições populares.

"Esta é a riqueza deste processo, independentemente do desfecho ser positivo ou negativo. Estes 272 eventos estão cá e vão cá estar daqui a 100 anos. Daí a importância do trabalho que fizemos sobre as nossas tradições. Temos uma comunidade que se orgulha da sua terra, das suas gentes, da sua cultura", frisou.

Os 'Mistérios da Páscoa 2018' vão ter como atenção especial a vila de Idanha-a-Nova e o Sábado de Aleluia, dia em que a comunidade se junta na Igreja Matriz a partir das 21:00 e canta o hino da aleluia e em que os avós oferecem apitos aos netos.