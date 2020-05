Pequeno-almoço na cama - mas não um qualquer

Para quem vive em Lisboa e no Porto, a entrega de brunches ao domicílio pode ser uma boa surpresa para presentear as mães neste domingo. Uma das opções são o Amélia (em Lisboa) e o Nicolau Porto (que, tal como o próprio nome indica, fica na cidade invicta). Ambos os espaços são do grupo I Love Nicolau e ambos têm menus com opção de brunch ou opções para a primeira refeição do dia.

Afinal de contas, que não gostaria de começar o domingo com um belo (e tardio, depois de uma boa noite de sono) pequeno-almoço na cama?

"Prometo levar-te a almoçar ou jantar fora"

Embora apenas se conte com a reabertura dos restaurantes em meados de maio, é possível comprar online um voucher num restaurante para mais tarde utilizar. Como? Através de iniciativas como o Juntos Voltamos Já.

Esta plataforma reúne diversos restaurantes e bares, que, por sua vez, concedem vouchers que vão dos cinco aos 100 euros para serem gastos nos referidos espaços assim que abrirem. Para ver quais os restaurantes inscritos, clique aqui.

É verdade que a refeição não tem lugar no próprio dia, mas não deixa de ser a promessa de uma refeição fora ao mesmo tempo que ajuda seus restaurantes e bares favoritos, que se viram obrigados a fechar as portas devido à pandemia, a manterem-se abertos.

Corações de sobremesa

A Miss Pavlova criou uma caixa especial de macarons para o dia da mãe que promete derreter os corações mais gelados. Disponível na zona do Porto e da Maia, dê uma olhada à imagem abaixo e diga-nos que mãe não gostaria de ser mimada assim no seu dia?

O presente custa oito euros e inclui uma caixa de quatro macarons em forma de coração, uma raminho raminho d'O Filho da Rosa e um cartão com uma mensagem que pode personalizar.

Preencher o vazio da distância

A artista e designer Joana de Abreu dedica-se a "preencher vazios" através de azulejos. Numa altura em que os abraços são escassos, a falta de contacto físico pode ser preenchida com um azulejo e uma mensagem personalizada. Basta ir à página do projeto no Instagram e fazer a sua encomenda, que pode ainda ter uma mensagem personalizada.

Um novo look para a mãe?

Com os estabelecimentos de beleza prestes a reabrir, a promessa de um corte de cabelo ou o simples ato de arranjar as unhas pode ser, depois de muitos dias em isolamento, um vislumbre de normalidade que tem tudo para funcionar como um presente ideal para as mães.

Ora, a fim de ajudar os cabeleireiros que fecharam, o programa "A Beleza está em cuidar" nasceu de uma iniciativa desenvolvida pela L’Oréal e pela plataforma Tech4Covid19, que permite comprar vales que podem ser utilizados em diversos salões de beleza. Os vouchers começam a partir dos 20 euros e podem ser adquiridos aqui.

Vamos fazer pastéis de nata?

Prometemos que é a última vez que falamos de comida neste artigo, mas quem é que pode dizer que não a um workshop de pastéis de nata? A Pastelaria Batalha, em Lisboa, sugere isso mesmo para o dia da mãe. Um voucher que permite a participação num workshop online (desde já) ou no mesmo evento de forma presencial (no futuro, quando todos podermos voltar a estar juntos).

Aprender com os melhores

E por falar em workshops, eis uma sugestão que lhe permite oferecer à sua mãe a oportunidade aprender a cozinhar com Gordon Ramsay, a fotografar com Annie Leibovitz ou a representar com Natalie Portman. A Masterclass é uma plataforma de cursos online em que os nomes dos formadores impõe respeito. Para além dos já mencionados, Martin Scorcese, David Lynch ou Anna Wintour são outros dos "mestres" que leccionam cursos nas áreas que mais dominam e que, numa altura de isolamento, podem ser um bom escape - e uma boa prenda - para passar o tempo.

Em vez de comprar, pode criar

Por último, se procura algo (ainda) mais pessoal, porque não fazer a sua própria prenda?

Seja um porta-chaves, um marcador de livros ou um vaso para uma planta, as hipóteses são infinitas, quando se vai fazer algo de raiz. A dificuldade, neste caso, passa por isso mesmo: decidir o que se irá fazer. Pode ser algo útil, como é o caso de um calendário ou de uma caneca pintada à mão; ou apenas um objeto de decoração como uma fotografia num moldura feita com paus de gelado.

Se precisa de inspiração adicional, páginas de Instagram como a The Crafted Life (de Rachel Mae Smith) ou Damask Love (de Amber Kemp-Gerstel) podem servir para tirar ideias.