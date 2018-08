A Guarda Nacional Republicana (GNR) já tem indiciada a empresa alegadamente responsável pelo derrame ilegal ocorrido há uma semana num ribeiro em Santo Tirso, no distrito do Porto, revelou hoje à agência Lusa fonte daquela força policial.

Equipas da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SPENA) estiveram na quinta-feira no ribeiro de Luvazim, que desagua no rio Vizela, recolhendo amostra da água que se apresentava "negra".

Subindo o ribeiro em busca de indícios do local da descarga, as autoridades "identificaram uma indústria local" que pode ser a responsável pelo derrame ilegal, disse a fonte.

"O facto de as análises ainda decorrerem impede que seja divulgada a identidade da empresa responsável", acrescentou a mesma fonte, referindo-se ao processo que, fruto da sua complexidade, "pode demorar alguns meses até haver contraordenações".

Ainda segundo a fonte da GNR, o "grau de poluição das águas do ribeiro já diminuiu", não havendo registo de "peixes mortos".

Na quarta-feira o Jornal de Notícias noticiou a descarga ilegal naquele ribeiro, citando moradores da freguesia de Vila das Aves que afirmavam serem as “descargas recorrentes" e que "pelo menos há dez anos" que a água "corre às cores".