A Iniciativa Liberal quer ouvir, com urgência, no parlamento a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre licenciamento e fiscalização de lares, após denúncias de maus-tratos a idosos.

Num requerimento dirigido à presidente da comissão parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, os deputados da Iniciativa Liberal referem uma reportagem divulgada este fim de semana pela SIC, mostrando "uma situação totalmente degradante e desumana de maus-tratos aos idosos residentes no Lar 'Delicado Raminho', na Lourinhã". Os liberais apontam os relatos de "deficiências nos cuidados prestados aos idosos de diversas origens de cuidados primários, higiene e alimentação, más condições em que são mantidas as instalações e denúncias diversas graves". "Não é a primeira vez que se ouvem relatos chocantes. Durante a pandemia conheceram-se também situações dramáticas e uma situação especialmente débil nos lares", salientam. Os deputados liberais alertam que "os mais idosos e institucionalizados são uma população altamente vulnerável" e que "o Estado tem de cumprir as suas funções de fiscalização". "Urge também refletir sobre o licenciamento e sobre a criação de alternativas à institucionalização", sustentam. Neste contexto, a IL quer que Ana Mendes Godinho "preste um cabal esclarecimento sobre a situação do sector, desde o licenciamento, fiscalização e criação de opções à institucionalização".