A Agência europeia de Direitos Fundamentais (FRA) publicou hoje um inquérito que sublinha que as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgénero (LGBTI) falam hoje mais abertamente sobre as suas identidades, mas o medo, a violência e a discriminação continuam altos na Europa.

Para a ILGA Portugal – Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo –, os resultados desta 2ª ronda do Inquérito LGBTI Europeu conduzido pela FRA “são inequívocos”.

“A Europa está globalmente melhor que em 2012, mas ainda há um longo caminho a percorrer para que os vários países se possam efetivamente enquadrar num panorama de igualdade de todas as pessoas e em todas as áreas do seu dia a dia”, referiu.

No que se refere a Portugal, a ILGA afirma, em comunicado enviado à agência Lusa, que “os dados demonstram que, socialmente, no espaço de oito anos, há menos armários e mais visibilidade, com 68% das pessoas respondentes a confirmarem que consideram que o preconceito e intolerância desceu nos últimos cinco anos (a média da UE é de 40%)”.

Contudo, a associação sublinha que “tal não significa que o país já seja aberto e seguro para a visibilidade das pessoas LGBTI e das suas famílias, já que “mais de metade (57%) das pessoas evitam frequentemente ou sempre andar na rua de mãos dadas com a/o parceira/o do mesmo sexo em Portugal”.