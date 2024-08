Em comunicado, o IPMA indica que o aviso relativo “à persistência de valores elevados da temperatura máxima” vigora entre as 12:00 locais (13:00 em Lisboa) de terça-feira e as 11:00 de quinta-feira em todas as ilhas do arquipélago dos Açores, nos grupos Oriental, Central e Ocidental.

O grupo Oriental é constituído pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, o grupo Ocidental integra as ilhas das Flores e do Corvo, enquanto o grupo central é composto pelas ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.