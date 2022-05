Nas ilhas do grupo Oriental, composto pelas ilhas de Santa Maria e São Miguel, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de terça-feira.

No grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo entrou em vigor às 10:56 e prolonga-se até às 21:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu um comunicado a recomendar medidas de autoproteção, tendo em conta as previsões meteorológicas.

A Proteção Civil aconselha, entre outras medidas, a limpeza de sistemas de drenagem das residências e cuidados na circulação nas estradas.

“Não circule sem necessidade. Pode atrapalhar a circulação das forças de segurança e colocar em risco a sua segurança, nomeadamente, cair em buracos ocultados por lençóis de água”, alerta a Proteção Civil.

Em locais não pavimentados “as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros”, refere ainda o SRPCBA.