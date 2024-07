A decisão foi tomada por unanimidade, na reunião do executivo municipal extraordinária realizada na quarta-feira.

De acordo com uma nota camarária, o maior valor, 10,4 milhões de euros, destina-se à reabilitação da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, em Ílhavo.

Seguem-se a Escola Básica José Ferreira Pinto Basto, com 5,45 milhões de euros, e a Escola Básica Professor Fernando Martins, na Gafanha da Nazaré, com 3,5 milhões de euros.

Os prazos de execução serão de 12 meses para as duas Escolas Básicas e de 14 meses para a Escola Secundária.

Estas obras têm garantido um financiamento próximo dos 19 milhões de euros, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito de contratos assinados com o Governo em junho.

Os valores de financiamento incluem, além das empreitadas, outras componentes como o mobiliário e as instalações provisórias para assegurar as atividades letivas.

“Com estes investimentos, o município de Ílhavo reforça o seu empenho na melhoria das condições dos diferentes serviços públicos para a comunidade, desta vez com foco especial na área da Educação, depois de garantidos importantes financiamentos, também via Plano de Recuperação e Resiliência, para as áreas da Saúde e da Habitação”, refere a mesma nota.