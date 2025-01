Naruhito, a mulher, a imperatriz Masako, e outros membros da família imperial japonesa saudaram milhares de pessoas numa das varandas do Palácio Imperial em Tóquio.

“Espero que este ano seja um ano pacífico e bom”, disse o imperador. “Desejo felicidade às pessoas do nosso país e de todo o mundo”, acrescentou.

“Estou preocupado com as muitas pessoas que continuam a viver uma vida de dificuldades”, notou ainda Naruhito, referindo-se ao terramoto que atingiu a península de Noto, no centro do Japão, em 1 de janeiro de 2024, e a outras catástrofes naturais no país, como as fortes chuvas de setembro.

Em 2024, este evento foi cancelado devido às mais de 500 vítimas mortais do terramoto da península de Noto, onde ainda há deslocados e as famílias estão no processo de reconhecimento de mais 200 vítimas.

O imperador e a imperatriz visitaram as pessoas afetadas na península de Noto três vezes durante o ano.

No Japão, o imperador não tem poder político, mas tem um significado simbólico.