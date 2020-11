De acordo com a sondagem desenvolvida pela Aximage para a TSF e o Jornal de Notícias, a popularidade tanto de Marcelo Rebelo de Sousa como de António Costa subiu neste mês de novembro depois do anúncio da renovação do estado de emergência e do incremento das restrições, como a liberdade de circulação entre concelhos.

Marcelo, em particular, subiu substancialmente, 14 pontos percentuais, para 74% de avaliações positivos. Já o primeiro-ministro, que vinha em tendência negativa desde o verão, subiu cinco pontos, para 56%.

Como explica o JN, pode parecer estranho que a popularidade dos dois governantes tenha crescido numa fase em que o país atravessa a pior fase da pandemia até à data, mas os inquéritos foram feitos no início da passada semana, no rescaldo das comunicações da renovação do estado de emergência e das medidas.

No entanto, conforme ontem noticiado, a maioria dos portugueses parece concordar com as atuais restrições. A mesma sondagem apurou posições favoráveis ao estado de emergência (67%), à proibição de sair do concelho de residência (57%) e ao recolher obrigatório (67%) nos dois fins de semana prolongados de dezembro, pelo que o aumento da popularidade dos dois governantes é também reflexo disso.

A maioria dos portugueses inquiridos concorda também com a possibilidade de se colocarem restrições que dificultem as viagens e reuniões familiares no Natal (71%), aumentando ainda mais essa percentagem para o Ano Novo (78%), se o número de casos continuar elevado durante os próximos dias.