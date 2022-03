Os Bombeiros Sapadores de Lisboa tinham confirmado ao SAPO24 que estaria em progressão um incêndio num armazém em Telheiras, bairro na zona norte de Lisboa. O fogo deflagrou na Azinhaga da Torre do Fato, perto de um hipermercado do Continente e do Hospital das Forças Armadas.

De acordo com a mesma fonte, o fogo incidiu sobre um armazém onde estão depositados "muitos pneus, plásticos e lixo diverso", ressalvando que a zona em causa não é de habitação, apesar de ameaçar uma zona residencial contingente.

Segundo Tiago Lopes, que falava aos jornalistas no local, às 14:25, os trabalhos de rescaldo vão prolongar-se durante a tarde.

"Temos de remover alguma parte do lixo para que façamos a totalidade da extinção e é esse trabalho que ainda vamos fazer nas próximas horas", afirmou.

De acordo com o comandante, foram evacuados os edifícios próximos e retiradas cerca de 40 pessoas.

No local encontram-se 80 operacionais e 40 viaturas, nomeadamente do Regimento dos Sapadores Bombeiros, de outras corporações de bombeiros voluntários da cidade e também da PSP e da Proteção Civil.

Questionado sobre as causas do fogo, Tiago Lopes disse desconhecer as mesmas, indicando apenas que o incêndio foi de "propagação muito rápida".

Também no local, minutos antes, o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa (CDU), procurou transmitir tranquilidade aos moradores da zona, assegurando que as autoridades estão a fazer o seu melhor para que a "situação seja rapidamente resolvida".

Questionado sobre as causas do incêndio, o autarca disse que "as autoridades de segurança irão dar mais pormenores sobre isso", acrescentou.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 12:50, tendo o primeiro meio chegado ao local pouco mais de quatro minutos depois, acrescentou o comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que visitou o local, também já tinha anunciando à CMTV que o fogo estaria "completamente controlado". "Não há aqui perigo em relação às pessoas, já foram feitas as evacuações". Face ao aspeto impressionante do incêndio, o autarca pediu às pessoas que se tranquilizem, já que a grande coluna de fumo está a ser provocada por "uma grande quantidade de esferovite, que tem de se deixar arder".

Moedas disse ainda que se encontrava a almoçar quando soube deste incêndio, deslocando-se para "dar um abraço" aos elementos das autoridades e dos bombeiros no local.