Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Aveiro confirmou à Lusa que pelas 16:45 o incêndio, que deflagrou hoje de manhã num armazém em Lourosa com componentes de automóveis e que chegou a ser combatido por 39 bombeiros com 14 viaturas, entrou em “fase de rescaldo demorado”.

A vigiar o local da ocorrência estão ainda sete bombeiros com duas viaturas, acrescentou a mesma fonte.

Hoje, pelas 14:00, uma fonte dos Bombeiros de Lourosa adiantava à Lusa que todo o armazém estava “todo em combustão".

No incêndio não se registaram feridos e a combater as chamas estiveram as corporações de Lourosa, Santa Maria da Feira, Esmoriz e Espinho.

(Notícia atualizada Às 17h27)