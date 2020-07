Um incêndio na zona industrial de Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, está a consumir uma fábrica, obrigando à retirada de trabalhadores, diz a TVI.

Segundo fonte da Lusa, as chamas são visíveis no Centro de Apoio a Criação de Empresas (CACE) do Vale do Sousa, na Zona Industrial de Felgueiras, formado por seis empresas.

Segundo fonte do CDOS, pelo menos uma fábrica está "totalmente tomada pelas chamas".

O incêndio está a ser combatido pelos Bombeiros de Castelo de Paiva. O alerta foi dado às 18:40 e no local estão 123 operacionais, auxiliados por 39 viaturas.