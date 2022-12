"De acordo com as informações mais recentes, durante a inspeção ao local foram encontrados os corpos de mais duas pessoas. O número de mortos subiu para 22", informou o Comité de Investigação da Rússia, responsável pelos principais inquéritos no país.

"Seis pessoas ficaram feridas. Duas foram hospitalizadas em estado grave, com queimaduras", acrescentou a mesma fonte.

"Pelas 5h25, as equipas de resgate terminaram as tarefas de limpeza dos escombros", informou o serviço de emergência.

Um vídeo publicado por este serviço mostra vários camiões de bombeiros junto ao pequeno estabelecimento, entre os escombros carbonizados.

De acordo com a agência de notícia Tass, o fogo propagou-se durante a madrugada, consumindo o edifício de madeira, de dois andares.

A casa de repouso para idosos era "ilegal", acrescenta uma fonte das forças de segurança citada pela Tass.

O Comité de Investigação abriu um processo por "negligência".

Os investigadores acusam "um homem de 31 anos de ter alugado uma casa particular como residência temporária para idosos", segundo um comunicado divulgado por este comité.

A origem do incêndio pode ser "um fogão defeituoso", afirmaram os investigadores.