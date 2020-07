Os pontos de ruptura do incêndio estão identificados e amanhã o combate será idêntico ao consumado no dia de hoje. A preocupação continua a ser em toda a parte virada a Este, à margem do concelho de Oleiros e Proença-a-Nova.

A Proteção Civil avisou aos habitantes das aldeias de Vale de Cuba, Ribeira de Isna, Isna, Corgas e Pedintal que numa fase inicial de uma reativação podem ficar na linha do fogo.

O Comandante Pedro Nunes salientou que é um "incêndio que tem dado muito trabalho durante o período da tarde", algo que era, contudo, esperado tendo em conta que houve um aumento de temperatura relativamente a este domingo.

Enfatizando que os bombeiros trabalham num território "muito apetecível para o fogo" e onde este "é rei", as forças de combate ficam numa situação muito frágil. Contudo, a situação está controlada e por isso vai haver uma redução gradual de profissionais no combate às chamas.

Todavia, deixou um recado para o comportamento negligente de cidadãos em algumas situações. "Não é tolerável, ninguém intende, como é possível termos fogos devido à negligência do comportamento humana", disse, antes de explicar que os "os combustíveis finos estão extremamente disponíveis" e que por isso é proibido em zonas rurais e florestais a utilização de tratores com motorroçadoras, motoserras ou tratores agrícolas com grades.