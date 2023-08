O fogo, que deflagrou pelas 14:51 na zona da Picota, atingiu uma área de mato e floresta e não afetou habitações ou outro edificado, adiantou à agência Lusa a fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

O fogo foi dado como dominado, mas ainda permanece no terreno um dispositivo com cerca de 300 operacionais, uma vez que os trabalhos “não entraram no rescaldo” e “anda há um cuidado a ter”, embora a situação seja “favorável” e o incêndio esteja “a ceder aos meios”, esclareceu a mesma fonte.

Permanecem a trabalhar no combate ao fogo 319 operacionais, com o apoio de 100 veículos, depois de os meios aéreos terem cessado a atividade ao por do sol.

“[Os meios aéreos] Estão a acabar. Neste momento, ainda tenho três meios, mas devem estar todos a desmobilizar do local, porque têm de regressar ao por do sol, pelas 08:08 e 08:09”, acrescentou a fonte da Proteção Civil.

As próximas horas são encaradas com otimismo pelo comando da operação de combate ao fogo, que têm visto o dispositivo montante dar resultados.

“A expectativa é positiva, mas sempre com trabalho de vigilância importante, com os meios que estão no terreno empenhados em todo o perímetro do incêndio”, acrescentou, classificando a situação como “favorável”.

Mais de 300 operacionais apoiados por 12 meios aéreos chegaram a estar a combater o incêndio, que deflagrou hoje numa zona de mato e floresta da Picota, no concelho de Monchique, tendo o alerta sido recebido pelas 14:51.

Quando o fogo foi detetado, “o incêndio tinha logo grande intensidade”, sem colocar, no entanto, habitações ou edificado em risco, disse previamente fonte do comando regional da Proteção Civil.

A mesma fonte disse nessa ocasião que as equipas de combate tinham conseguido colocar meios em “todo o flanco esquerdo e no direito”, mas ainda procuravam colocar-se frente à “cabeça” do fogo”.

A mesma fonte Civil adiantou que o fogo estava a lavrar em direção à localidade da Fornalha, a sul do local onde deflagrou, mas sublinhou que, apesar de ir em direção a essa localidade, não havia habitações ou edificado em risco.