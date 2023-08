Cadaval, Lisboa, 03 ago 2023 (Lusa)- O incêndio que lavra desde as 14:30 junto à serra do Montejunto, no concelho do Cadaval, ficou dominado pelas 17:50 e está em fase de resolução, disse fonte do Sub-comando de Operações de Socorro do Oeste.

"O incêndio está em resolução desde as 17:51 e os trabalhos de rescaldo vão demorar durante a noite", disse a mesma fonte. No combate às chamas, pelas 18:15, estavam ainda seis meios aéreos e 146 operacionais, apoiados por 44 veículos. O incêndio esteve próximo de habitações, mas não chegou a ameaçá-las, nem obrigou ao corte de estradas, acrescentou a fonte. As chamas consumiram área florestal na localidade da Póvoa, na freguesia de Cadaval e Pero Moniz, estando por contabilizar a área ardida. Outros dois focos de incêndio deflagraram hoje em localidades próximas do mesmo concelho, localizadas na serra do Montejunto, estando em rescaldo. Um dos fogos deflagrou pelas 13:00 na Bairrosa, na freguesia de Lamas e Cercal, e ao final da tarde continuava a envolver 41 operacionais e 12 veículos. Um outro começou pelas 14:50 na Rechaldeira, freguesia do Vilar, e pelas 18:15 ainda mobilizava 28 homens e 10 veículos. No mês passado, a serra do Montejunto foi fustigada por dois grandes incêndios, o último dos quais ocorreu há duas semanas e chegou a mobilizar 13 meios aéreos, mais de 500 operacionais e centena e meia de veículos. Nos dois incêndios, arderam 402 hectares, disse na altura o comandante regional Carlos Silva à agência Lusa.