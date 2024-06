Contactado pela Lusa, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa referiu que o incêndio foi dado como extinto e está em fase de rescaldo.

A mesma fonte indicou que não tinha qualquer indicação de feridos no incêndio cujo alerta foi dado às 09:32.

Às 10:40, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa tinha dado o incêndio como circunscrito, mas, entretanto, “houve um agravamento e o fogo propagou-se à cobertura”, tinha explicado, ao final da tarde de hoje, o primeiro comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Alexandre Rodrigues.

Pelas 17:00 o fogo estava circunscrito e Alexandre Rodrigues apontou ainda, em declarações a jornalistas, que depois do incêndio ser dado como extinto os operacionais iriam acompanhar a situação durante a noite.

As autoridades desconhecem ainda o que originou o incêndio.

Numa nota enviada à agência Lusa, fonte do hotel que está em construção no edifício, e que deveria abrir portas durante este verão, tinha adiantado que não existiam feridos ou quaisquer danos pessoais.

A mesma fonte adiantou que solicitou à empresa construtora “informação completa e detalhada sobre as causas que originaram este incêndio”.

Pelas 22:45, estavam no local 78 operacionais, apoiados por 23 viaturas, de acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). No local estão, além dos bombeiros, a PSP e a Polícia Municipal.