Na sede da Proteção Civil Regional, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, fez um balanço, pelas 19h00, da situação dos incêndios que lavram desde quarta-feira.

Registam-se atualmente três frentes ativas de fogo, nomeadamente na Serra de Água, na Encumeada e no Paul da Serra. Nesta última zona, que gera maior preocupação, foi criada uma faixa de contenção.

"A situação mais intensa é no Paul da Serra. O fogo subiu da zona da Serra de Água e está a consumir um conjunto de vegetação na Paul da Serra".

A situação na Fajã das Galinhas está "mais calma" e em Câmara de Lobos há um "foco controlado" de incêndio.

Neste momento estão 38 meios e 195 operacionais no terreno. Espera-se ainda a chegada de um corpo de bombeiros dos Açores, composto por 15 operacionais, entre as 23h00 e a 00h00.

Miguel Albuquerque explicou que a estratégia das autoridades é de "colocar os corpos de intervenção nas zonas estratégicas", tendo em vista a salvaguarda dos núcleos urbanos, vidas e infra-estruturas, explicou Albuquerque.

Até ao momento, ressalvou, não há vítimas a registar, nem perdas de casas ou infra-estruturas essenciais.

Até ao momento foram retiradas de casa 160 pessoas por precaução, que ainda não têm autorização para regressar.

"Todas estas pessoas tem condições mínimas de conforto e são apoiadas do ponto de vista médico e social", referiu Miguel Albuquerque, acrescentando que a maior parte das retiradas visou "evitar a inalação de fumos, o que poderia colocar em causa a vida das pessoa mais vulneráveis".

Ainda neste balanço, o presidente do governo regional da Madeira disse que "não tem nenhuma dúvida" de que a origem deste incêndio foi "fogo posto em zona inacessível".

A previsão meteorologica para as próximas horas "é mais favorável", prevendo-se "uma diminuição da velocidade do vento e da temperatura", adiantou Miguel Albuquerque.

Recorde-se que a Madeira está a ser atingida por um grande incêndio que deflagrou na manhã de quarta-feira na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, numa zona de difícil acesso, e alastrou depois ao município vizinho de Câmara de Lobos.

O Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (PREPCRAM) foi ativado para responder “à gravidade da situação vivenciada”.

Todas as áreas da Madeira estão sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para tempo quente, enquanto a ilha do Porto Santo está com o nível amarelo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja (o segundo nível) é emitido quando existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.