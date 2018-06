O incêndio rural de grandes dimensões que lavrou hoje na zona de Badajoz (Espanha) e que mobilizou meios portugueses, foi considerado extinto cerca das 15:00, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que os meios portugueses estiveram envolvidos no combate às chamas, não tendo o fogo chegado a território português.

Segundo a mesma fonte, quatro veículos e 18 operacionais dos bombeiros voluntários de Elvas e Arronches, seguiram para Espanha para combater o fogo e evitar a sua propagação para Portugal, na zona de Elvas, no distrito de Portalegre.

Para a zona do Caia, no concelho de Elvas, de acordo com o CDOS, foram mobilizados para reforço, 10 operacionais, apoiados por duas viaturas das corporações de Borba e Monforte.