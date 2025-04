“O novo esboço do acordo dos EUA mostra que a intenção de criar um fundo ou investir em conjunto se mantém”, afirmou Yuliia Svyrydenko à agência Associated Press, durante uma viagem ao norte do país.

A delegação de Kiev incluirá representantes dos ministérios da Economia, dos Negócios Estrangeiros, da Justiça e das Finanças.

As longas negociações para um acordo sobre os valiosos recursos minerais já prejudicaram as relações entre Kiev e Washington.

Os dois lados preparavam-se, em fevereiro, para assinar um acordo-quadro sobre esta matéria, mas o entendimento ficou num impasse após uma reunião na Casa Branca entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, o vice-presidente JD Vance e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Depois de alguns legisladores ucranianos terem divulgado o novo esboço de acordo, os críticos consideraram-no como sendo pouco mais do que uma tentativa de retirar a Kiev o controlo sobre os seus próprios recursos naturais e infraestruturas, alegando que em causa não estavam apenas os minerais de terras raras, mas também o gás e o petróleo.

A Ucrânia possui depósitos significativos de mais de 20 minerais considerados estrategicamente críticos pelos EUA, incluindo o titânio, utilizado na aviação, o lítio, essencial para várias tecnologias de baterias, e o urânio, necessário para a produção de energia nuclear.

Após semanas de silêncio, os EUA enviaram uma nova versão do acordo a Kiev, que vai além da estrutura original.

“O que temos agora é um documento que reflete a posição da equipa jurídica do Tesouro dos EUA”, disse Svyrydenko, para quem “esta não é uma versão final, não é uma posição conjunta.”

Adiantou ainda que a Ucrânia pretende agora reunir uma equipa técnica para as negociações, definir as suas linhas vermelhas e princípios fundamentais e enviar uma delegação a Washington para negociações técnicas já na próxima semana.

“É evidente que os parâmetros completos deste acordo não podem ser discutidos ‘online'”, adiantou a ministra, salientando a necessidade de os dois lados se encontrarem presencialmente para avançar com as negociações.