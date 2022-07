Vista geral (atualizado às 07:58)

Número total de incêndios rurais: 34

Número total de operacionais mobilizados: 1485

Número total de viaturas operacionais mobilizadas: 456

Número total de meios aéreos mobilizados: 0

*Fonte: site da Proteção Civil

Ponto de situação sobre os maiores incêndios que lavram no país

Santarém (atualizado às 07:58)

Número de ocorrências: 3

Onde: Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais (em curso); Fátima e Vale da Pedra (em conclusão)

625 operacionais

208 viaturas

0 meio aéreos

O que se sabe até agora:

O incêndio que deflagrou na quinta-feira no concelho de Ourém foi dado como dominado pelas 08h00 desta segunda-feira, depois de uma noite longa que acabou com um sinal positivo. As autoridades mantém-se no terreno para monitorizar reacendimentos.

O Comandante regional Elísio Oliveira, em declarações à SIC, adianta que "isto não significa que o problema esteja resolvido, a situação ainda é complexa. (...) Durante a noite tivemos bastante humidade o que veio a ajudar as operações, mas na realidade a temperatura vai subir e vamos ter outro fator que é o vento, o que nos obriga a estar atentos a todas as situações. Temos a consciência que o dia será difícil, mas conhecendo os pontos quentes que nos podem trazer problemas, vamos aplicar todos os esforços para que a situação se mantenha com uma evolução [positiva]".

Leiria (atualizado às 07:58)

Número de ocorrências: 1

Onde: Abiul (em curso)

343 operacionais

109 viaturas

0 meio aéreos

O que se sabe até agora:

O Incêndio que deflagrou em Pombal, na sexta-feira à tarde, encontra-se em resolução, mas há situações que é preciso consolidar, pelo que estão em curso operações de rescaldo. Também em Pombal, a humidade da noite ajudou ao combate ao incêndio. As autoridades mantém-se atentas a reativações que possam causar novos focos de incêndio. O período da tarde revela-se assim decisivo no combate a este incêndio.

Vila Real (atualizado às 07:58)

Número de ocorrências: 1

Onde: Canedo (em curso)

144 operacionais

41 viaturas

0 meio aéreos

O que se sabe até agora:

O alerta para o fogo foi dado às 15:15 desde domingo, em Canedo, concelho de Ribeira de Pena, mas as chamas acabaram por lavrar em direção ao concelho vizinho de Boticas.

O presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, explicou que o incêndio pelas 22:30 tinha uma frente ativa, numa zona de pinhal denso e de “poucos acessos”.

A mesma informação foi transmitida pelo comandante Rodrigo Bertelo, adiantando também no domingo que este fogo estava a causar “alguma apreensão” por estar a lavrar numa zona de difícil acesso, tanto para os bombeiros, como para os veículos.

Bragança (atualizado às 07:58)

Número de ocorrências: 1

Onde: Marzagão (em resolução)

131 operacionais

39 viaturas

0 meio aéreos

O que se sabe até agora:

O fogo que deflagrou às 15:54 de quinta-feira na freguesia de Marzagão, concelho de Carrazeda de Ancião, no distrito de Bragança, encontrava-se dominado.

Outras informações relevantes: