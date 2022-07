Vista geral (atualizado às 09h16)

Número total de incêndios rurais: 47

13 em curso; 4 em resolução e 30 em conclusão

Número total de operacionais mobilizados: 3425

Número total de viaturas operacionais mobilizadas: 1044

Número total de meios aéreos mobilizados: 28

*Fonte: site da Proteção Civil

Ponto de situação sobre os maiores incêndios que lavram no país

Leiria (atualizado às 09h16)

Número de ocorrências: 6

Onde: Ansião, Pombal e Abiul (em curso); Caranguejeira (em resolução), Regueira de Pontes (em conclusão)

872 operacionais

246 viaturas

9 meios aéreos

O que se sabe até agora:

Dois incêndios em Vale da Pia e em Barrocal-Sicó no distrito de Leiria eram às 08:30 os que mais preocupavam os bombeiros, podendo nas próximas horas juntarem-se meios aéreos no combate, disse à Lusa fonte da proteção civil.

“Neste momento temos duas ocorrências a causar mais preocupação, em Vale da Pia e Barrocal-Sicó, no distrito de Leiria. Na serra do Sicó temos duas frentes, uma em combate e outra arde livremente em zona de difícil acesso e, por isso, vamos mobilizar assim que for possível os meios aéreos”, disse à Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Rodrigo Bretelo.

“Em Vale da Pia, o incêndio está dividido em quatro setores, dos quais três estão em consolidação e um encontra-se ativo em cerca de 30% da sua área. Estão mobilizados no combate 465 operacionais, com 127 veículos”, referiu.

Rodrigo Bretelo justificou a preocupação com este incêndio com as grandes dimensões e porque está ativo desde sexta-feira, tendo sofrido várias reativações.

“As temperaturas que nos esperam hoje são mais reduzidas, mas preocupam na mesma, temos parca humidade com valores na ordem dos 5%, o que não facilita o combate e os operacionais no terreno”, disse.

O incêndio florestal que lavrava desde as 12:06 de terça-feira na Caranguejeira, no concelho de Leiria, foi dado como dominado e entrou em resolução às 00:12 desta quinta-feira.

O vento — que já se faz sentir esta manhã — está a dificultar o combate às chamas.

A circulação rodoviária no Itinerário Complementar (IC) 8 entre Ramalhais, no concelho de Pombal, e Ansião, no distrito de Leiria, que esteve cortada devido aos incêndios, foi restabelecida às 21:44 desta quarta-feira, adiantou à Lusa a Proteção Civil.

Santarém (atualizado às 09h16)

Número de ocorrências: 4

Onde: Espite, Matas e Cercal (em conclusão), Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais (em resolução)

553 operacionais

187 viaturas

0 meios aéreos

O que se sabe até agora:

Em Ourém, as chamas estão foram controladas pelas 23:00 desta quarta-feira em Cardal e São Jorge, passando o incêndio a uma fase de resolução. Há, todavia, uma frente, que vem "atrasada" de Ansião, Leiria, e que pode causar preocupação ao longo do dia de hoje.

Setúbal (atualizado às 09h16)

Número de ocorrências: 1

Onde: Charneca da Caparica e Sobreda, Palmela (em curso)

405 operacionais

124 viaturas

1 meios aéreos

O que se sabe até agora:

O dia amanheceu com uma situação mais calma, com apenas alguns focos de incêndio, mas a ceder ao combate.

Uma das frentes do incêndio está a avançar em direção a Setúbal.

O incêndio que lavra na zona de Palmela (Setúbal) já fez 10 feridos, cinco dos quais bombeiros e cinco civis, 1 em estado grave.

Aveiro (atualizado às 09h16)

Número de ocorrências: 5

Onde: Raiva, Roge e Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz (em curso); Pedorido e Paraíso (em conclusão)

451 operacionais

148 viaturas

4 meios aéreos

O que se sabe até agora:

A autoestrada 1 (A1) e a autoestrada 29 (A29), que estavam cortadas devido ao incêndio que deflagrou na quarta-feira em Oliveira de Azeméis e alastrou para os concelhos de Estarreja e Albergaria-a-Velha já foram reabertas, segundo a GNR.

“A A29 foi reaberta às 05:24 e a A1 às 05:39”, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), acrescentando que às 06:30 não havia nenhuma estrada cortada devido a incêndios.

A A1, A29, A25 e Itinerário Complementar 2 (IC2) chegaram a estar cortadas devido ao incêndio que deflagrou ao início da tarde em Oliveira de Azeméis, também no distrito de Aveiro, e que alastrou para os concelhos vizinhos.

Pouco depois das 00:00, a circulação foi reposta na A25 e o no IC2.

O incêndio deflagrou na quarta-feira à tarde, pelas 12:54, no lugar da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, e a instabilidade do vento fez com que as chamas chegassem a Albergaria-a-Velha e Estarreja.

Faro (atualizado às 09h16)

Número de ocorrências: 3

Onde: Montenegro (em curso), Quarteira e Monchique (em conclusão)

384 operacionais

132 viaturas

2 meios aéreos

O que se sabe até agora:

Esta manhã, a zona que ainda regista pequenos focos de incêndio em Faro é em Valverde, entre Almancil e a Quinta do Lago, onde os bombeiros se encontram a acautelar reativamentos.

“O perímetro do incêndio tem cerca de 80% dominado, havendo 20% que ainda inspiram cuidado ou preocupação”, disse ao fim da tarde de quarta-feira o comandante operacional distrital da Proteção Civil de Faro, Richard Marques, em declarações à comunicação social.

O incêndio deflagrou às 23:30 de terça-feira perto do polo das Gambelas da Universidade do Algarve e do recinto onde decorre, a partir de quinta-feira, a Concentração Internacional de Motos de Faro, tendo chegado a atingir um perímetro de 27 quilómetros, segundo Richard Marques. O fogo passou depois para o concelho de Loulé.

Guarda (atualizado às 09h16)

Número de ocorrências: 3

Onde: Sameice e Santa Eulália (em resolução); Freixo e Benespera (em conclusão)

158 operacionais

46 viaturas

1 meios aéreos

O que se sabe até agora:

O incêndio no concelho de Seia, que deflagou a meio da tarde de quarta-feira, está em resolução desde as 03:59, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Évora (atualizado às 09h16)

Número de ocorrências: 2

Onde: Arraiolos (em curso), Cabrela (em conclusão)

144 operacionais

38 viaturas

1 meios aéreos

O que se sabe até agora:

O incêndio em povoamento florestal que deflagrou na quarta-feira à tarde na zona de Cabrela, no concelho de Montemor-o-Novo (Évora), foi dado como dominado às 23:51 de ontem.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta foi dado às 15:06 de quarta-feira, tendo o fogo consumido, durante praticamente nove horas, uma área de pasto, mato e eucaliptos, acrescentou.

Cinco bombeiros foram transportados para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Vendas Novas, também no distrito de Évora, “por exaustão”, segundo a fonte do CDOS, que acrescentou que “não houve casas em risco”.

Viseu (atualizado às 09h16)

Número de ocorrências: 2

Onde: Bordonhos (em curso); Abrunhosa-a-Velha e Tendais (em conclusão)

79 operacionais

23 viaturas

0 meios aéreos

O que se sabe até agora:

O incêndio que deflagrou pelas 02:00 de ontem em Mangualde, tendo destruído cerca de 290 hectares de floresta, está dominado, disse ontem o presidente da Câmara Municipal.

O presidente da Câmara adiantou ainda, depois de uma reunião com os responsáveis da proteção civil, que "nenhuma casa ardeu ou foi atingida, não se registaram vítimas e as pessoas (menos de uma dúzia), que tiveram de ser deslocadas por precaução regressaram [a casa] minutos depois".

Até ao momento, foram contabilizados "quatro feridos ligeiros, bombeiros que foram tratados no local, à exceção de um que foi transportado, para ser visto e monitorizado, para o Centro Hospitalar" Tondela-Viseu (CHTV).

Viana do Castelo (atualizado às 09h16)

Número de ocorrências: 3

Onde: Vilar de Mouros e Lindoso (em curso); Gondomil e Safins (em conclusão)

104 operacionais

33 viaturas

3 meios aéreos

O que se sabe até agora:

A autoestrada 28 (A28) foi reaberta ao trânsito pelas 21:35 desta quarta-feira, em Caminha, após estar cortada mais de cinco horas devido a um incêndio que começou em Vilar de Mouros.

O fogo que começou em Vilar de Mouros passou para Lanhelas e chegou ao concelho vizinho de Vila Nova de Cerveira, disse o presidente da Câmara.

Outras informações relevantes: