“A entrega da chave do renovado lar ao casal Nikolas e Elizabeth e às suas três filhas, que trocaram a Alemanha por Portugal para viver, decorreu na passada sexta-feira, no lugar da Lomba do Poisio, na freguesia de Benfeita”, adianta a autarquia, que participou na cerimónia através do vereador Luís Almeida, enquanto a CCDRC esteve representada pelo vice-presidente António Veiga Simão.

Este ato simbólico “encerra um amplo processo que, apesar de naturalmente complexo e demorado, decorreu com assinalável normalidade e celeridade nos últimos 24 meses”, realça Luís Paulo Costa, citado na nota.

“Muitos foram os recursos humanos e financeiros colocados ao serviço da recuperação do território, permitindo levar a bom porto todo este processo, desenvolvido em estreita colaboração com a CCDRC”, acrescenta o autarca.

Há dois anos, os incêndios que eclodiram em Pedrógão Grande e na Lousã, distritos de Leiria e Coimbra, nos dias 17 de junho e 15 de outubro, respetivamente, originaram 116 mortos.