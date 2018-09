Este artigo é sobre Braga . Veja mais na secção Local

O aumento da intensidade do vento, às 22.00 de hoje, poderá dificultar o combate ao incêndio em curso em Póvoa de Lanhoso, com uma frente ativa de "alguma extensão", admitiu à Lusa fonte do comando operacional.

HUGO DELGADO/LUSA