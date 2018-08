Pouco passam das 15:00 de hoje, quando, na zona do Saramagal, Manuel Luís aparece no topo da escadaria que dá acesso ao restaurante. Do outro lado da estrada, um reacendimento aproxima-se perigosamente de uma habitação.

“Ninguém me atende, ninguém me atende”, grita lá atrás Maria de Deus, a outra funcionária do restaurante, depois de várias tentativas para chamar os bombeiros.

“Isto foi um reacendimento que veio de baixo. Tinha acabado de ver na televisão os avisos e decidi vir aqui fora”, conta Manuel.

Enquanto fala com a agência Lusa, passa por ali um jipe dos bombeiros de Monchique. Lá dentro, um dos operacionais fez sinal, dando a entender que vai chamar colegas e autotanques.

Enquanto espera pela ajuda, o funcionário relata as “dores de olhos” que tem sentido, devido ao fumo intenso e por andar todos os dias “para cá e para lá”: “Não tenho descansado nada”, acrescenta.

“Passei a noite no restaurante porque não dava para passar para baixo”, diz, referindo-se à estrada que liga a zona à sua habitação.