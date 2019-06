"Nunca tivemos um nível [empenhamento] três tão reforçado como este ano. Dentro do plano inicial, houve um reforço do dispositivo relativamente ao ano passado, que foi proposto superiormente e que foi aceite", afirmou à agência Lusa o segundo Comandante Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco (CODIS), Amândio Nunes, que falava a propósito do Plano de Operações Distrital para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 2019.

O nível de empenhamento três, que decorre entre os dias 01 e 30 de junho, conta este ano com um total de 122 equipas, 612 operacionais e 141 viaturas, sendo que estes números incluem todos os agentes distritais de Proteção Civil, ou seja, Força Especial de Proteção Civil, bombeiros, GNR, PSP, Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF), câmaras municipais e rede nacional de postos de vigia.

Já quanto aos meios disponibilizados só pelas 12 corporações de bombeiros do distrito de Castelo Branco, existem 41 equipas, 194 operacionais e 45 viaturas.

Em relação aos meios aéreos, o distrito vai contar com três helicópteros (um médio estacionado em Castelo Branco e dois ligeiros, na Covilhã e em Proença-a-Nova) e dois aviões médios, que ficam em Proença-a-Nova.