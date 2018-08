Cinco incêndios rurais estavam em curso às 15:30 no território continental, com o de Freixo de Espada à Cinta, distrito de Bragança, a concentrar mais meios, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O incêndio de Freixo de Espada à Cinta deflagrou na madrugada de hoje, tem uma frente ativa em zona de mato e está a ser combatido por 95 operacionais, apoiados por 34 viaturas e quatro meios aéreos.

“O incêndio tem uma frente ativa que está a dirigir-se para Matim Tirado, no concelho vizinho de Torre de Moncorvo. Há vários focos de incêndio dispersos. No terreno temos três máquinas de rasto a trabalhar para tentar segurar o incêndio”, disse à Lusa o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, Noel Afonso.

Às 15:30, a página da ANPC indicava outros quatro fogos em curso, todos de pequena dimensão, a lavrar em zonas de mato ou povoamento florestal, nos concelhos de Guimarães (Braga), Ponte de Lima (Viana do Castelo), Tarouca (Viseu) e Estarreja (Aveiro), e que no total envolviam cerca de 70 operacionais, apoiados por 10 viaturas e quatro meios aéreos.

Em Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, um incêndio florestal que deflagrou às 13:46 foi dado como dominado pouco mais de uma hora depois, cerca das 15:00, tendo as chamas sido combatidas por 75 operacionais, apoiados por 17 veículos e dois meios aéreos.

“É uma zona de pinhal e mato, mas não havia acessos. Tivemos de usar dois helicópteros e pessoal apeado para combater as chamas”, disse o comandante operacional distrital Carlos Luís Tavares.