De acordo com o organismo que tutela o futebol português, oito dos nove clubes afetados já funcionam em pleno, com a FPF a comparticipar 50% das despesas consideradas para efeito da reabilitação das mencionadas instalações desportivas.

“Procurámos saber, logo nas primeiras reuniões que fizemos, quais teriam sido as consequências nos clubes por onde esses fogos passaram e tomámos naquele momento a decisão de os apoiar”, disse o presidente da FPF, que passou o dia a visitar casas que estão a ser reconstruídas, na região centro, com verbas angariadas através da campanha "Jogos solidários".

A cerimónia decorreu durante uma visita do presidente da FPF, Fernando Gomes, e do vice-presidente, Hermínio Loureiro, à sede da Associação de Futebol de Aveiro.

Os clubes auxiliados no distrito de Aveiro são a Associação Cultural Recreativa de Mosteirô (3.080 euros), a Associação Recreativa e Cultural da Barroca (2.150 euros), a Associação Desportiva Nariz (1.600 euros) e o Centro Recreativo e Acção Cultural de Parada de Cima (6.265 euros).

Em declarações à Lusa, o presidente do Mosteirô, Rui Rocha, recordou os trágicos acontecimentos do dia 15 de outubro de 2017, quando o estádio teve de ser evacuado, quase no final do encontro com o Cucujães, da quinta jornada da 1.ª Divisão distrital de Aveiro, devido à proximidade das chamas.

“Aos 88 minutos, a GNR deu ordens à equipa de arbitragem para sair e nem houve tempo de trocar a roupa. Foi pegar nos sacos e nos carros e fugir uns para cada lado. Temos ali umas bombas mesmo ao lado do campo e estava tudo em perigo, porque o fogo estava por todo o lado”, disse Rui Rocha.

O dirigente referiu ainda que o fogo causou danos na vedação e numa rede de baliza que ardeu e danificou um pouco o relvado natural, adiantando que os prejuízos ascenderam a cerca de seis mil euros.

O Fundo de Emergência da FPF foi acionado para auxílio a clubes dos distritos de Aveiro, Viana do Castelo, Guarda, Coimbra e Leiria.

Os apoios também se estenderão, noutros distritos, ao Longos Vales Futebol Clube, Sporting Paços da Serra, Atlético Clube Avelarense e Sport Castanheira de Pera e Benfica.