O incêndio que deflagrou hoje de manhã no concelho de Loulé, distrito de Faro, mobilizava, cerca das 18:30, 500 elementos, 164 veículos e oito meios aéreos contra as chamas, segundo a página na Internet da Proteção Civil.

Os meios de combate a incêndios têm sido reforçados ao longo do dia, desde o início do fogo, às 11:23 em Ameixial, e que, entretanto, já chegou ao concelho de Almodôvar, no distrito de Beja.

Em declarações à agência Lusa, o oficial às operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Miguel Oliveira, referiu que o incêndio continuava com duas frentes ativas e que a estratégia de combate vai “depender do comportamento das chamas nas próximas horas”.

O oficial da ANPC reiterou que não há construções em risco e que o fogo lavra apenas numa zona de mato e de eucaliptal.