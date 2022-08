De acordo com fonte oficial do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, um bombeiro de 26 anos encontra-se internado no Serviço de Medicina Intensiva, “em estado considerado grave”.

“Outro bombeiro, de 36 anos, está em avaliação no Serviço de Urgência, sendo considerado ferido ligeiro”, referiu.

O capotamento de uma viatura dos bombeiros de Loures no concelho de Celorico da Beira (Guarda), durante o combate ao incêndio que começou no sábado na Covilhã, provocou cinco feridos na quinta-feira.

Para além dos dois bombeiros que foram encaminhados para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu, deram ainda entrada três bombeiros no Hospital da Guarda.

De acordo com a diretora do serviço de urgência do Hospital da Guarda, Adelaide Campos, os três bombeiros que deram entrada quinta-feira no Hospital da Guarda “já tiveram todos alta médica hospitalar”.

“A bombeira, com idade na casa dos 20 anos, tinha ferimentos ligeiros e teve alta ainda ontem [quinta-feira]. Os outros dois bombeiros, com idades na casa dos 40 anos, tiveram alta durante a manhã de hoje, pelas 10:00”, informou.

De acordo com a diretora do serviço de urgência, estes dois bombeiros precisavam de alguma vigilância, tendo passado a noite no Hospital da Guarda.

“Tinham traumatismos torácicos, abdominais e cranianos, mas depois de alguns exames, acabaram por ter alta”, informou.

Com início na madrugada de sábado nos concelhos da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e de Manteigas (distrito da Guarda), o fogo atingiu na tarde de quarta-feira também Gouveia e Guarda e passou na quinta-feira, a meio da manhã, para o concelho de Celorico da Beira.

Segundo a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 14:00 do dia de hoje encontravam-se no terreno 1.653 operacionais, apoiados por 461 viaturas e 18 meios aéreos.