Após o fogo, Rita Martins, que vive em Barril de Alva, Arganil, ouviu histórias de trauma, de perda e de dor, quando falava com quem tinha enfrentado os grandes incêndios de outubro de 2017. Chegou a escrevê-las num blogue e num jornal local, mas, este ano, decidiu que era necessário recentrar a narrativa, encontrar algo de positivo no pós-incêndio e, a partir das histórias, dar um contributo para restituir-se um pouco a fé na espécie humana.

Foi com esse intuito que escreveu o livro "Histórias do Fogo", onde reúne 15 relatos de 17 pessoas que enfrentaram as chamas a 15 de outubro de 2017.

"Quis dar uma nova perspetiva, um novo olhar para o incêndio. Não o quero romantizar. O choque da perda e do trauma está lá, em cada uma das histórias, mas não me pretendia focar apenas nessa parcela do acontecimento. São histórias de pessoas que escolheram as Beiras para viver, para ficar ou para aqui vir parar. São histórias de pessoas de gestos generosos incríveis, que, naquele dia, não arredaram pé, que salvaram os bens delas e os que não eram delas, que salvaram o património comum. Esta resiliência no âmago de cada um permitiu a reconstrução que estamos a assistir", disse à agência Lusa a habitante de Barril de Alva, de 43 anos.

Com histórias de Arganil, Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão e Tábua, no livro fala-se de pessoas que reconstruíram a sua vida por meios próprios, de quem ficou para trás para salvar uma aldeia ou de quem decidiu arregaçar as mangas no pós-incêndio para garantir que a ajuda chegava a todos.