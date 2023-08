O incêndio que resulta da fusão dos dois incêndios, localizado na região de Shuswap, 500 quilómetros a nordeste de Vancouver, cobre mais de 41.000 hectares, segundo os bombeiros da Colúmbia Britânica, citados pela agência France-Presse.

“Os bombeiros estão a trabalhar para impedir a progressão das chamas em direção às estruturas em áreas onde continuam a avançar ativamente por bosques e prados”, informaram na rede social X (ex-Twitter).

Os ventos de norte favoreceram a propagação destes incêndios que destruíram vários edifícios nesta região turística.

A cidade de Kelowna, com cerca de 150.000 habitantes, 150 quilómetros ao sul de Shuswap, para onde milhares de pessoas tiveram que ser deslocadas, ainda está envolta num fumo denso e visível a mais de 100 quilómetros ao redor da cidade.

Os incêndios florestais no norte e oeste do Canadá têm obrigado à retirada de milhares de pessoas de várias localidades, numa altura em que os bombeiros tentam ainda controlar as chamas.

O país está a atravessar um período recorde de incêndios florestais este ano: 168.000 habitantes foram deslocados em todo o país e 14 milhões de hectares — aproximadamente o tamanho da Grécia — arderam, o dobro do recorde máximo registado em 1989.