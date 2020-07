“O incêndio que teve uma propagação violentíssima desde o início e, apesar de termos registado que os trabalhos de combate estavam a correr muito favoravelmente, fruto de muitas projeções que aconteceram pela intensificação do vento, não foi possível na fase inicial dominar este incêndio”, referiu, em conferência de imprensa, o comandante Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, Luís Belo Costa.

Deste fogo há a registar a morte de um bombeiro, bem como seis feridos, sendo quatro ligeiros (um civil e três bombeiros) e dois feridos graves, disse Luis Belo Costa.

O comandante admitiu que existem várias habitações na linha de fogo por esta ser uma zona com muitas aldeias dispersas o que, acrescentou, “têm trazido preocupação acrescida na sua defesa”.

“Há habitações atingidas pelas chamas. Mas é cedo para fazer um levantamento. Durante a progressão do incêndio houve pessoas que foram deslocadas das suas habitações, mas a maioria já regressou às habitações”, referiu.

De acordo com o comandante, o levantamento de danos será feito pelos serviços municipais.

Belo Costa considerou, cerca das 10:00 em declarações transmitidas pelas televisões, que “ainda não é fácil prever em quanto tempo demorará a dominar [o incêndio] porque o trabalho é extraordinariamente difícil nesta área do território”, vincando a “ambição de o conseguir o mais rapidamente possível”.

Esta manhã, este incêndio no distrito de Castelo Branco está a ser combatido em quatro setores, estando os situados a norte “mais estabilizados”, de acordo com o comandante, e os a sul “mais ativos”, num total de três frentes ativas.

Às 10:59 estavam no terreno estavam 744 operacionais apoiados por 232 veículos, 12 meios aéreos e nove máquinas de rasto.

“Estamos neste momento a seguir uma estratégia de combate que aponta para tentar num intervalo de oportunidade que são escassas quatro horas, até mais ou menos ao meio dia, desenvolver esforços para travar todo o flanco esquerdo porque nessa hora o vento vai virar novamente no sentido de oeste/este”, concluiu o comandante Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Bandeiras a meia-haste homenageiam jovem bombeiro que morreu em Oleiros

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) anunciou hoje que as associações de bombeiros do país colocaram as suas bandeiras a meia haste, em homenagem ao operacional que morreu sábado, durante um incêndio que deflagrou no concelho de Oleiros.

Em comunicado, a LBP expressou "as sentidas condolências à família" da vítima, mas também ao comando e a todos os elementos associação humanitária dos bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova, sublinhando tratar-se de um “trágico desaparecimento.

"O mais profundo sentimento de respeito e solidariedade neste momento tão difícil, com um abraço de amizade e pesar", foi deixado na nota assinada por Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros, na qual o dirigente refere que as bandeiras a meia haste nas sedes das associações ficam a partir de hoje até ao dia do funeral do bombeiro, "como forma de sentida homenagem nacional ao Soldado da Paz falecido em serviço".

Diogo Dias, bombeiro de 21 anos, dos Bombeiros de Proença-a-Nova, morreu este sábado, vítima de um acidente de viação durante o combate ao incêndio que deflagrou em Oleiros.

Outros três membros da mesma corporação ficaram feridos na sequência desse acidente.