Além do incêndio em Miranda do Corvo, a Proteção Civil destaca como ocorrências importantes a nível nacional, pelas 17:30 de hoje, dois fogos no concelho de Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga, dos quais apenas um estava ativo pelas 17:30.

Na localidade de Eirô, em Celorico de Basto, o fogo deflagrou cerca das 11:00 de hoje e mantinha-se ativo pelas 17:30, mobilizando 91 operacionais, 27 veículos, e dois meios aéreos.

Ainda no concelho de Celorico de Basto, na localidade de Torneiros, o incêndio florestal, que deflagrou pelas 14:00 de hoje, está dominado, mas mantêm-se no local 51 operacionais e 17 meios terrestres.

(Artigo atualizado às 18:38)