Um incêndio numa zona de eucaliptal e silvas na zona de Montemor, freguesia da Ramada e Caneças, concelho de Odivelas, está hoje a ser combatido por um meio aéreo e 77 elementos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o incêndio foi dado às 09:57, encontrando-se no local a combater o fogo 77 elementos de várias corporações de bombeiros apoiados por 22 veículos.

Pelas 11:15 o incêndio ainda se mantinha ativo, segundo a mesma fonte.