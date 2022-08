Este artigo é sobre Castelo Branco . Veja mais na secção Local

O incêndio em Garrocho, no concelho da Covilhã, que deflagrou às 03:18 de sábado, alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA