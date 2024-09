Fonte do Comando Sub-Regional do Ave disse à Lusa que o fogo no concelho de Vieira do Minho já se encontra “dominado”, enquanto o de Cabeceiras de Basto já foi considerado em fase de rescaldo.

Em Vieira do Minho mantêm-se no terreno 72 operacionais, com 22 meios terrestres e um meio aéreo.

No concelho de Cabeceiras de Basto, o incêndio encontra-se em fase de rescaldo, tendo já sido dispensado o meio aéreo, mantendo-se no terreno 49 homens e 13 veículos terrestres.

Já em Moimenta, concelho de Cinfães, segundo fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa, o fogo que deflagrou cerca das 02:25 de hoje também já se encontra em fase de rescaldo, com 53 operacionais e 15 veículos no terreno.

Também aqui, os dois meios aéreos já foram dispensados. Estes incêndios consumiram zonas de mato.

Já o incêndio que deflagrou na terça-feira à noite em São Jorge e Ermelo, em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, também já entrou em fase de rescaldo às 07:00 de hoje, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho adiantou que os operacionais permanecem o terreno para vigiar reacendimentos.

Pelas 10:00, encontravam-se em São Jorge e Ermelo 129 operacionais, apoiados por 44 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em Ponte da Barca, estavam pelas 10:08, em resolução os incêndios de Lavradas e Azias/ Mourelo, ambos iniciados na terça-feira

No terreno permanecem no total quase 34 operacionais e 11 viaturas.

Em Ponte de Lima, o incêndio que deflagrou às 12 de terça-feira, no lugar da Feira, na União de Freguesias de Ardegão, Freixo e Mato encontra-se em conclusão, com 17 operacionais e quatro viaturas no terreno.